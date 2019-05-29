Рынок суррогатного материнства в России остаётся одним из самых скандальных, юридически зыбких и непубличных. В мире тоже нет единой позиции. Мы поговорили с одним из крупнейших игроков в отечественном сегменте. И с сурмамами – женщинами, которые зарабатывают на жизнь, вынашивая чужих (?) детей.

Агент Мельников и сурмамы: как устроен рынок суррогатных матерей в России

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

В одних странах суррогатное материнство приравнивают к торговле детьми и запрещают, в других развивают коммерческие и социальные программы. В России без особого шума этот рынок сформировался. По оценкам экспертов, количество рождённых суррогатными матерями и переданных родителям-заказчикам детей в России приблизилось к 2 000 в год.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников откровенно рассказывает о том, как устроен это рынок, кто и кому платит, сколько получает за роды суррогатная мама и почему ей может стать только женщина, у которой уже есть ребёнок, а также сколько стоит “заказать ребёнка”. И объясняет, почему половина родителей-заказчиков не хотят встречаться с суррогатной мамой, чью сторону принимают суды, если сурмама не хочет отдавать ребёнка, и по каким причинам заказчикам суррогатных родов могут отказать.

А женщины, у которых был опыт суррогатного материнства, анонимно рассказывают о том, что они испытали, узнав, что беременны, интересна ли им дальнейшая судьба ребёнка и забрали бы они новорождённого, если родители-заказчики захотели бы от него отказаться.

Спрашиваем Владислава Мельникова "Как вы это делаете?!" и узнаём:

4:10 – как складываются отношения пары-заказчика и суррогатной матери

7:05 – какие психологические тестирования проходят суррогатные мамы и почему тех, кто видит в этом только заработок, отсекают сразу

11:20 – что такое “закон об эмбрионах” и в чем несовершенства законодательства о суррогатном материнстве

16:30 – о чёрном рынке суррогатного материнства

21:30 – что если родители-заказчики передумали забирать ребёнка

26:30 – кем могут быть заказчики суррогатных родов в России и есть ли среди них гей-пары

30:20 – о случаях, когда один из родителей-заказчиков умирает до рождения ребёнка

34:00 – как помогают суррогатной маме, у которой начались проблемы со здоровьем во время беременности и родов

36:00 – можно ли усовершенствовать процедуру суррогатного материнства в будущем

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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