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РИА Новости

Лукашенко призвал страны ЕАЭС отказаться от ограничительных мер в экономике

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно отказаться от протекционистских решений и ограничений в экономике для расширения союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, отведению всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прошлого фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - сказал Лукашенко на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Он добавил, что "тогда не будет проблем привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в этом союзе, они сами придут в этот союз".
Белорусский президент также отметил необходимость создания равных условий во всех сферах, включая энергетику. "Пока же предпочтение отдаётся интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или станы", - заявил Лукашенко.
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Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоЭкономика
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