Лукашенко призвал страны ЕАЭС отказаться от ограничительных мер в экономике

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно отказаться от протекционистских решений и ограничений в экономике для расширения союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, отведению всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прошлого фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - сказал Лукашенко на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он добавил, что "тогда не будет проблем привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в этом союзе, они сами придут в этот союз".