Суд в июне назовет дату рассмотрения дела поджигателя церкви в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело подростка, который обвиняется в поджоге Успенской церкви, поступило в Кондопожский городской суд Карелии, дата первого заседания станет известна в июне, сообщила в среду РИА Новости представитель суда.

Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

По информации СК, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительного лечения.

"Дело поступило. Дата рассмотрения, предположительно, будет известна 14 июня", - сказала представитель суда.

По ее словам, вести процесс будет судья Елена Любимова. Кроме того, пока не определено, как будет вестись рассмотрение уголовного дела – в закрытом или открытом режиме.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.