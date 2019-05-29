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РИА Новости

Суд в июне назовет дату рассмотрения дела поджигателя церкви в Карелии

Вчера, 11:00
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело подростка, который обвиняется в поджоге Успенской церкви, поступило в Кондопожский городской суд Карелии, дата первого заседания станет известна в июне, сообщила в среду РИА Новости представитель суда.
Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".
Полиция
22 мая, 13:39
У обвиняемого в поджоге церкви в Карелии выявили психическое расстройство
По информации СК, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительного лечения.
"Дело поступило. Дата рассмотрения, предположительно, будет известна 14 июня", - сказала представитель суда.
Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
26 октября 2018, 20:14Религия и мировоззрение
Голодец призвала восстановить сгоревший в Карелии храм в кратчайшие сроки
По ее словам, вести процесс будет судья Елена Любимова. Кроме того, пока не определено, как будет вестись рассмотрение уголовного дела – в закрытом или открытом режиме.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.
В Карелии продолжается сбор средств на восстановление храма. На сегодняшний день поступило 6,8 миллиона рублей.
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Следственный комитет РФКондопогаКарелияПроисшествия
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