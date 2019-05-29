РАН предложила перенести запуск миссии "Венера-Д" на 2029 год

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.

Об этом говорится в проекте решения Совета, распространенном на очередном заседании.

Как сообщалось ранее со ссылкой на доклад российско-американской рабочей группы, запуск планировался на период с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года. Для запуска планируется использовать ракету-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 или КВТК и космодром Восточный.

"Совет РАН по космосу считает необходимым направить руководству "Роскосмосу" обращение РАН (как тематического заказчика) о необходимости начала финансирования первых этапов ОКР [опытно-конструкторской работы] "Венера-Д" в сотрудничестве с НАСА, с предполагаемой датой запуска миссии в 2029 году", - говорится в материалах.

В проекте решения отмечается, что тема "Венера-Д" готова к открытию ОКР, но требуется начать финансирование для составления технического предложения. В 2020 году предлагается выделить средства на разработку эскизного проекта.