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РИА Новости

Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером

Вчера, 10:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.

"Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности", - цитирует Саакашвили сайт ТСН в среду.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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