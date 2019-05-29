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РИА Новости

Росстат выяснил, каких работников в России не хватает больше всего

Вчера, 10:51
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг сфер занятости с наибольшим дефицитом работников. Данные ведомства опубликовал RT.
Среди специалистов высшего уровня квалификации не хватает сотрудников в области здравоохранения (врачей). Дефицит кадров составляет почти 60 тысяч человек. Далее следует сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.
В сфере здравоохранения также наблюдается дефицит специалистов средней квалификации — медсестер. Показатель достигает отметки в 56 тысяч человек.
Среди неквалифицированных сотрудников не хватает помощников в приготовлении пищи — около 17 тысяч человек.
Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.
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