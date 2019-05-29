Росстат выяснил, каких работников в России не хватает больше всего

На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг сфер занятости с наибольшим дефицитом работников. Данные ведомства опубликовал Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг сфер занятости с наибольшим дефицитом работников. Данные ведомства опубликовал RT

Среди специалистов высшего уровня квалификации не хватает сотрудников в области здравоохранения (врачей). Дефицит кадров составляет почти 60 тысяч человек. Далее следует сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.

В сфере здравоохранения также наблюдается дефицит специалистов средней квалификации — медсестер. Показатель достигает отметки в 56 тысяч человек.

Среди неквалифицированных сотрудников не хватает помощников в приготовлении пищи — около 17 тысяч человек.