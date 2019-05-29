Саакашвили пообещал быть осторожным при возвращении в политику

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что будет осторожным при возращении в политику.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.
"Конечно, что-то будет, но чтобы что-то конкретно, чтобы я так с первых минут мог быть частью какого-то местного политического процесса ... Я буду очень осторожен, пока туда еще раз попаду в этот процесс", - цитирует Саакашвили сайт ТСН.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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