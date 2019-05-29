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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо
Цитадель Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цитадель Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама – два, Алеппо – один, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центр провел одну гуманитарную акцию в районе Ханану-4 населенного пункта Алеппо и выдал 1000 продовольственных наборов общим весом 4,350 тонны.
В Минобороны также добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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