В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду в Facebook.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама – два, Алеппо – один, Идлиб – один", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центр провел одну гуманитарную акцию в районе Ханану-4 населенного пункта Алеппо и выдал 1000 продовольственных наборов общим весом 4,350 тонны.