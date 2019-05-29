Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену

Решение принято в целях избежать толчеи – до сих пор в пиковые туристические сезоны на расположенном в предместьях китайской столицы Бадалине скапливалось чрезмерное количество посетителей, на стене формировались "живые пробки". В 2018 году Бадалин посетили 9,9 миллиона туристов. В отдельные дни на стену приезжали до 80 тысяч человек. Это не только создает множество неудобств самим туристам, но и ставит под угрозу сохранность стены.