Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену

МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Госуправление КНР по делам туризма ограничило доступ туристов на самый популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин. Ежедневно его смогут посещать не более 65 тысяч туристов.
Решение принято в целях избежать толчеи – до сих пор в пиковые туристические сезоны на расположенном в предместьях китайской столицы Бадалине скапливалось чрезмерное количество посетителей, на стене формировались "живые пробки". В 2018 году Бадалин посетили 9,9 миллиона туристов. В отдельные дни на стену приезжали до 80 тысяч человек. Это не только создает множество неудобств самим туристам, но и ставит под угрозу сохранность стены.
Ограничения на посещение участка крупнейшего в мире фортификационного сооружения вводятся с 1 июня. Тогда же будет открыта система онлайн-продаж билетов на Бадалин, которая будет действовать по адресу ticket.badaling.cn. Билеты будут именными, продажи будут осуществляться через регистрацию номера удостоверения личности. Это сделано для профилактики спекуляций билетами.