Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T10:44Z
https://ria.ru/20190529/1555053498.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152039/14/1520391463_0:314:2523:1733_1036x0_80_0_0_26fc3449e49c0bf3fc8b47661e3ad50f.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену

Вчера, 10:44
312
© РИА Новости / Л. Бергольцев / Перейти в фотобанкУчасток Великой Китайской стены в районе Пекина
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
© РИА Новости / Л. Бергольцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Госуправление КНР по делам туризма ограничило доступ туристов на самый популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин. Ежедневно его смогут посещать не более 65 тысяч туристов.
Решение принято в целях избежать толчеи – до сих пор в пиковые туристические сезоны на расположенном в предместьях китайской столицы Бадалине скапливалось чрезмерное количество посетителей, на стене формировались "живые пробки". В 2018 году Бадалин посетили 9,9 миллиона туристов. В отдельные дни на стену приезжали до 80 тысяч человек. Это не только создает множество неудобств самим туристам, но и ставит под угрозу сохранность стены.
Ограничения на посещение участка крупнейшего в мире фортификационного сооружения вводятся с 1 июня. Тогда же будет открыта система онлайн-продаж билетов на Бадалин, которая будет действовать по адресу ticket.badaling.cn. Билеты будут именными, продажи будут осуществляться через регистрацию номера удостоверения личности. Это сделано для профилактики спекуляций билетами.
Шанхай
28 мая, 16:08
Шанхайский международный фестиваль кино и телевидения стартует 10 июня
200000
Спортсмены и команды
Россия
ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия-Китай: ГлавноеКитай
Рекомендуем
Председатель Chengwei Capital Эрик Ли
Эрик Ли: Китай хочет не мирового господства, но экономического процветания
РИА
Новости
Воздушные шары в Каппадокии, Турция
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о сотрудничестве с Китаем по спутниковым системам
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Модель солнечной активности
Россия и Китай создали единый центр космической погоды
Калининград
Иностранные туристы смогут посещать Калининград по электронным визам
Флаги США и Китая. Архивное фото
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
Большая панда. Архивное фото
Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке
Орхан Памук в своем крабочем кабинете
Орхан Памук: я стал романистом, начитавшись Достоевского и Толстого
Нарзанная галерея в Кисловодске. Архивное фото
Определены самые популярные российские лечебные курорты
На юге Китая семь человек погибли из-за наводнений
Кассир в гипермаркете
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
Борис Титов
Титов рассказал, может ли у него появиться "китайский список" бизнесменов
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
Лента новостейМолния