Мэр якутского города через суд заставил извиниться игрока КВН за шутку

ЯКУТСК, 29 мая — РИА Новости. Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев сообщил РИА Новости, что заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование его имени и фотографии.

На предновогоднем выступлении местного КВН директор детского дома Николай Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена и при этом использовал маску с фотографией мэра.

Афанасьев шутку не оценил и обратился с иском в районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он попросил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Позднее стороны заключили мировое соглашение.

Харлампьев 24 мая на специально организованном мероприятии публично извинился перед главой города.

"Заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет бродячих собак", — сказал он.

Видео с публичным раскаянием кавээнщика распространилось в соцсетях.

По словам градоначальника, он обратился в суд, "чтобы другим было неповадно", а деньги ему не были нужны.