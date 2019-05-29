В Биробиджане выпала полуторамесячная норма осадков

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Полуторамесячная норма дождя выпала в столице Еврейской автономной области городе Биробиджане в течение двух дней, сообщил РИА Новости в среду представитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии.

"За 27-28 мая в Еврейской АО выпало от 60 до 90 миллиметров осадков, что соответствует от 1 до 1,5 месячных норм осадков. В Биробиджане выпало 93 миллиметра осадков, что соответствует 150% месячной нормы. Самые интенсивные осадки прошли в ночь на вторник. Сейчас дождь стихает, однако такая погода с дождями разной интенсивности продержится до конца недели", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в мэрии Биробиджана, из-за сильных дождей ливневая канализация в отдельных районах города не справлялась с нагрузкой, во вторник отмечались кратковременные подтопления территорий. Воду откачивали специальные машины. К вечеру интенсивность дождя снизилась, вода с улиц ушла.

"Утром в среду мэр города Александр Головатый проехал по всем участкам, где возможны подтопления, поселки Партизанский-1 и Партизанский-2, там ситуация в норме. Опасения вызывает только поселок Тукалевский, где не достроена дамба для защиты от наводнений", - рассказал представитель мэрии.