Россия получила документы для возвращения 20 детей из Ирака

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Из судов уже поступили документы для возвращения из Ирака ещё 20 детей бывших членов "Исламского государства"* (запрещенная в России террористическая группировка), сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, работа ведётся по возвращению в Россию 55 таких детей, в настоящее время в регионах продолжаются суды для признания права детей на российское гражданство.

"Сейчас признается факт рождения детей, уже есть решение первых судов в ряде регионов, мы общаемся с Верховным судом. К нам уже поступили документы на 20 детей. Мы надеемся и ждём завершения остальных судебных процессов", - сказала Кузнецова.

По ее словам, всё ведомства готовы к организации процесса возвращения детей, вопрос только в получении всех необходимых документов, судебных решений.

"В этот раз мы повезём небольшую партию детей, потому что они маленькие, потребуется много сопровождающих",- добавила Кузнецова.