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РИА Новости

Россия получила документы для возвращения 20 детей из Ирака

Вчера, 10:37
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Из судов уже поступили документы для возвращения из Ирака ещё 20 детей бывших членов "Исламского государства"* (запрещенная в России террористическая группировка), сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
По словам детского омбудсмена, работа ведётся по возвращению в Россию 55 таких детей, в настоящее время в регионах продолжаются суды для признания права детей на российское гражданство.
"Сейчас признается факт рождения детей, уже есть решение первых судов в ряде регионов, мы общаемся с Верховным судом. К нам уже поступили документы на 20 детей. Мы надеемся и ждём завершения остальных судебных процессов", - сказала Кузнецова.
По ее словам, всё ведомства готовы к организации процесса возвращения детей, вопрос только в получении всех необходимых документов, судебных решений.
"В этот раз мы повезём небольшую партию детей, потому что они маленькие, потребуется много сопровождающих",- добавила Кузнецова.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
20 апреля, 15:03
Кузнецова рассказала о работе по возвращению из Ирака детей россиянок
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Анна КузнецоваИракРоссияОбщество
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