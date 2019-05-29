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РИА Новости

Назарбаев заявил, что постарается быть полезным для ЕАЭС

Вчера, 10:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев на заседании Высшего евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего евразийского экономического совета. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего евразийского экономического совета. 29 мая 2019
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил за присвоение ему звания почетного председателя Высшего евразийского экономического совета и заявил, что постарается быть полезным для Евразийского экономического союза.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
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"Я особо благодарен за инициативу присвоения мне звания почетного председателя Высшего евразийского экономического совета, с инициативой об этом выступил Владимир Владимирович, всех присутствующих благодарю за поддержку этой инициативы. По мере сил моих и возможностей, с учетом того опыта, который мы накопили и в СНГ, и в Евразийском экономическом союзе, я постараюсь быть полезным для всех для вас, особенно для нашего экономического союза", - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
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Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)Евразийский экономический союзНурсултан НазарбаевВ мире
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