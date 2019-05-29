Назарбаев заявил, что постарается быть полезным для ЕАЭС

"Я особо благодарен за инициативу присвоения мне звания почетного председателя Высшего евразийского экономического совета, с инициативой об этом выступил Владимир Владимирович, всех присутствующих благодарю за поддержку этой инициативы. По мере сил моих и возможностей, с учетом того опыта, который мы накопили и в СНГ, и в Евразийском экономическом союзе, я постараюсь быть полезным для всех для вас, особенно для нашего экономического союза", - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.