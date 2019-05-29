Назарбаев заявил, что постарается быть полезным для ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил за присвоение ему звания почетного председателя Высшего евразийского экономического совета и заявил, что постарается быть полезным для Евразийского экономического союза.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета.
"Я особо благодарен за инициативу присвоения мне звания почетного председателя Высшего евразийского экономического совета, с инициативой об этом выступил Владимир Владимирович, всех присутствующих благодарю за поддержку этой инициативы. По мере сил моих и возможностей, с учетом того опыта, который мы накопили и в СНГ, и в Евразийском экономическом союзе, я постараюсь быть полезным для всех для вас, особенно для нашего экономического союза", - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.