Венгрия начала прокачку нефти по "Дружбе"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".

"На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (местного времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (местного времени)", - отмечает компания.

Проблема с качеством российского сырья, поступающего в Белоруссию по "Дружбе", возникла в апреле.

На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.