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РИА Новости

Венгрия начала прокачку нефти по "Дружбе"

Вчера, 10:30
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© РИА Новости / Ю. ФилимоновНулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
© РИА Новости / Ю. Филимонов
Нулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".
"На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (местного времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (местного времени)", - отмечает компания.
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Проблема с качеством российского сырья, поступающего в Белоруссию по "Дружбе", возникла в апреле.
На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.
Несколько стран приостанавливали прокачку. В мае поставки возобновились.
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