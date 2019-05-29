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РИА Новости

Круглый стол об американо-европейских отношениях

Вчера, 10:29
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31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Европейское турне Трампа на фоне недавних политических скандалов в Европе".
Участники:
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- профессор Дипломатической академии МИД России Сергей БОЛЬШАКОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.

К разговору приглашены эксперты РСМД, Института Европы РАН, ИМЭМО РАН.

С 3 по 5 июня в Великобритании по приглашению королевы Елизаветы II будет находиться президент США Дональд Трамп. На 6 июня запланировано его участие в церемонии к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии и переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности. Каковы цели визита Трампа в Европу? Какова актуальная американская политика в отношении стран Евросоюза? Почему некоторые европейские лидеры, несмотря на евроатлантическую солидарность, считают США одним из вызовов для Европейского союза? Что для США в приоритете – Британия вне ЕС или в качестве члена Евросоюза? Каким образом фактор Трампа воздействует на европейскую политику, и как это отражается на России?

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