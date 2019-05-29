Круглый стол об американо-европейских отношениях

32

31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Европейское турне Трампа на фоне недавних политических скандалов в Европе".