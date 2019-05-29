Круглый стол об американо-европейских отношениях

Участники:
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- профессор Дипломатической академии МИД России Сергей БОЛЬШАКОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
К разговору приглашены эксперты РСМД, Института Европы РАН, ИМЭМО РАН.
С 3 по 5 июня в Великобритании по приглашению королевы Елизаветы II будет находиться президент США Дональд Трамп. На 6 июня запланировано его участие в церемонии к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии и переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности. Каковы цели визита Трампа в Европу? Какова актуальная американская политика в отношении стран Евросоюза? Почему некоторые европейские лидеры, несмотря на евроатлантическую солидарность, считают США одним из вызовов для Европейского союза? Что для США в приоритете – Британия вне ЕС или в качестве члена Евросоюза? Каким образом фактор Трампа воздействует на европейскую политику, и как это отражается на России?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- профессор Дипломатической академии МИД России Сергей БОЛЬШАКОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
К разговору приглашены эксперты РСМД, Института Европы РАН, ИМЭМО РАН.
С 3 по 5 июня в Великобритании по приглашению королевы Елизаветы II будет находиться президент США Дональд Трамп. На 6 июня запланировано его участие в церемонии к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии и переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему тесного сотрудничества в сфере экономики и безопасности. Каковы цели визита Трампа в Европу? Какова актуальная американская политика в отношении стран Евросоюза? Почему некоторые европейские лидеры, несмотря на евроатлантическую солидарность, считают США одним из вызовов для Европейского союза? Что для США в приоритете – Британия вне ЕС или в качестве члена Евросоюза? Каким образом фактор Трампа воздействует на европейскую политику, и как это отражается на России?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/