График контактов Путина на G20 пока не сформирован, заявил Песков

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. График двусторонних контактов президента России Владимира Путина на G20 пока не сформирован, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Пока мы еще предметно не формировали график", - сказал он.
Саммит G20 в японской Осаке запланирован на июнь.
Ранее о желании президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Сочи. Помпео встречался в Сочи с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После встреч стороны назвали диалог конструктивным и договорились продолжить обсуждение по всем вопросам.