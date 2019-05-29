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РИА Новости

График контактов Путина на G20 пока не сформирован, заявил Песков

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. График двусторонних контактов президента России Владимира Путина на G20 пока не сформирован, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Пока мы еще предметно не формировали график", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
28 мая, 17:40
Песков отметил отсутствие предложений США по встрече Путина и Трампа на G20
Саммит G20 в японской Осаке запланирован на июнь.
Ранее о желании президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Сочи. Помпео встречался в Сочи с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После встреч стороны назвали диалог конструктивным и договорились продолжить обсуждение по всем вопросам.
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Саммит G20Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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