График контактов Путина на G20 пока не сформирован, заявил Песков

"Нет, пока нет. Пока мы еще предметно не формировали график", - сказал он.

Ранее о желании президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России в Осаке заявил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Сочи. Помпео встречался в Сочи с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После встреч стороны назвали диалог конструктивным и договорились продолжить обсуждение по всем вопросам.