Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков, заявил Песков

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе турецкой стороны, никаких задержек нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся. Там все идет по плану", - сказал он.
"Там нет никакой задержки, там все нормально", - добавил Песков.