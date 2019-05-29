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РИА Новости

Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков, заявил Песков

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе турецкой стороны, никаких задержек нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся. Там все идет по плану", - сказал он.
"Там нет никакой задержки, там все нормально", - добавил Песков.
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