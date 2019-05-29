Россия надеется на развитие отношений с Австрией при любом исходе выборов

"Скажем так, этот казус, который спровоцировал, он, безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили. Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений", - отметил Песков.