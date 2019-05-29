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РИА Новости

Россия надеется на развитие отношений с Австрией при любом исходе выборов

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Москва следит за ситуацией вокруг отставки канцлера и правительства Австрии и рассчитывает, что при любых результатах выборов республика сохранит настрой на развитие двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, следим, но это исключительно внутреннее дело Австрии", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об отставке канцлера Себастьяна Курца.
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При этом он подчеркнул, что инцидент, который спровоцировал ситуацию, не имеет никакого отношения к России.
"Скажем так, этот казус, который спровоцировал, он, безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили. Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений", - отметил Песков.
Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы). Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
20 мая, 13:01
Европа в страхе ликвидировала Штрахе. Что не так с австрийским политикомБывшего вице-канцлера Австрии вынудили уйти в отставку. Повод невыносимо банален – "российское вмешательство". Классика. Которая, впрочем, вредит политической культуре, считают в МИД Германии.
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