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РИА Новости

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Вчера, 10:16
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого доставили в следственный отдел.
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"Следователями СК задержан в порядке статьи 91 УПК РФ юноша, подозреваемый в покушении на убийство людей в Вольске. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
В СК уточнили, что в настоящее время следователи продолжают допросы свидетелей.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что следователи в среду выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу подростка.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток с 2017 года состоит на учете у психиатра и учился плохо.
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