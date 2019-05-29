СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого доставили в следственный отдел.

"Следователями СК задержан в порядке статьи 91 УПК РФ юноша, подозреваемый в покушении на убийство людей в Вольске. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в настоящее время следователи продолжают допросы свидетелей.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что следователи в среду выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу подростка.