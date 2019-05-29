Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.