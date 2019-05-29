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РИА Новости

Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:11
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 83 мины калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие, повреждения получили 17 жилых домов в Донецке и Ясиноватой.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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