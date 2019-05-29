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РИА Новости

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со "стриптизом"

Вчера, 10:09
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Руководитель детского сада в Сургуте уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости советник главы города Александр Оверчук.
Ранее в YouTube появились кадры с утренника в детсаду, на которых аниматор в костюме кабана снимает с себя одежду, а затем танцует с женщиной. При этом детей в зале нет.
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Ряд СМИ назвал происходящее "стриптизом", тем не менее, костюм находится на аниматоре на протяжении всего танца. Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу.
Местный портал Siapress, ссылаясь на свои источники, предположил, что видеозапись была опубликована спустя столько времени из мести заведующей детским садом, у которой "не все было гладко" с подчиненными.
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