В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со "стриптизом"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Руководитель детского сада в Сургуте уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости советник главы города Александр Оверчук.

Ряд СМИ назвал происходящее "стриптизом", тем не менее, костюм находится на аниматоре на протяжении всего танца. Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу.