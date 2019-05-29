В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со "стриптизом"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Руководитель детского сада в Сургуте уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости советник главы города Александр Оверчук.
Ранее в YouTube появились кадры с утренника в детсаду, на которых аниматор в костюме кабана снимает с себя одежду, а затем танцует с женщиной. При этом детей в зале нет.
28 января 2018, 08:00"Претендуют на премию Дарвина". Зачем россияне раздеваются на камеру
Ряд СМИ назвал происходящее "стриптизом", тем не менее, костюм находится на аниматоре на протяжении всего танца. Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу.
Местный портал Siapress, ссылаясь на свои источники, предположил, что видеозапись была опубликована спустя столько времени из мести заведующей детским садом, у которой "не все было гладко" с подчиненными.
23 января 2018, 18:37В Оренбуржье уволили снявшихся в клипе со стриптизом чиновников