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РИА Новости

Минтруд не получал предложений о введении "отцовского капитала"

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство труда не получало предложений о введении в России "отцовского капитала", сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что комиссия Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства предлагает ввести "отцовский капитал" при появлении третьего ребенка.
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"Данные предложения в Минтруд России не поступали", – сообщили в пресс-службе министерства.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента страны Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
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МоскваРоссияОбщество
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