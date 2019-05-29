Обстановка в саратовской школе, где подросток напал на девочку, спокойная

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала об обстановке в школе города Вольска, где произошло ЧП, в результате которого серьезно пострадала ученица.

Пятнадцатилетний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подростка нашли, с ним работают правоохранительные органы.

"Обстановка в образовательном учреждении спокойная, ребенок находится в Следственном комитете, продолжаются следственные действия. Возбуждено уголовное дело", - заявила Загородняя на Всероссийском селекторном совещании, посвященном запуску акции "Безопасность детства-2019".

Она добавила, что травмированная девочка находится в больнице в Саратове, состояние стабильное.