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РИА Новости

Обстановка в саратовской школе, где подросток напал на девочку, спокойная

Вчера, 10:04
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала об обстановке в школе города Вольска, где произошло ЧП, в результате которого серьезно пострадала ученица.
Пятнадцатилетний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подростка нашли, с ним работают правоохранительные органы.
"Обстановка в образовательном учреждении спокойная, ребенок находится в Следственном комитете, продолжаются следственные действия. Возбуждено уголовное дело", - заявила Загородняя на Всероссийском селекторном совещании, посвященном запуску акции "Безопасность детства-2019".
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
28 мая, 21:59
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Она добавила, что травмированная девочка находится в больнице в Саратове, состояние стабильное.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова добавила, что после расследования ситуации будут сделаны выводы.
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