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РИА Новости

Открытие Музея русского зарубежья в Москве

Вчера, 13:02
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На базе Дома русского зарубежья имени Солженицына появился первый российский государственный музей зарубежной диаспоры. Кадры с церемонии открытия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции.

Москвичи и гости столицы во время открытия Музея русского зарубежья в Москве. 28 мая 2019
1 из 10

Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Она размещена на двух этажах нового четырехэтажного здания.

Посетитель Музея русского зарубежья в Москве осматривает экспозицию
2 из 10

Она размещена на двух этажах нового четырехэтажного здания.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Экспонаты, расположенные на первом этаже, относятся к теме "В послании: русская эмиграция — миру", на втором — "В изгнании: первая волна русской эмиграции".

Экспозиция Музея русского зарубежья, который открылся в Москве
3 из 10

Экспонаты, расположенные на первом этаже, относятся к теме "В послании: русская эмиграция — миру", на втором — "В изгнании: первая волна русской эмиграции".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Музей интерактивный. Помимо реликвий и документов, узнать о разных этапах становления русской эмиграции помогут инсталляции, видео- и аудиопрограммы.

Экспозиция Музея русского зарубежья, который открылся в Москве
4 из 10

Музей интерактивный. Помимо реликвий и документов, узнать о разных этапах становления русской эмиграции помогут инсталляции, видео- и аудиопрограммы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего здесь более 1200 подлинных экспонатов. Их передали музею эмигранты "первой волны" или их потомки.

Посетители Музея русского зарубежья в Москве осматривают экспозицию
5 из 10

Всего здесь более 1200 подлинных экспонатов. Их передали музею эмигранты "первой волны" или их потомки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Отдельная витрина посвящена работе Александра Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.

Экспозиция Музея русского зарубежья, который открылся в Москве
6 из 10

Отдельная витрина посвящена работе Александра Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, приветствуя участников и гостей церемонии открытия музея, отметил важность проекта в сфере международного гуманитарного взаимодействия.

Посетители осматривают экспозицию Музея русского зарубежья в Москве
7 из 10

Президент Владимир Путин, приветствуя участников и гостей церемонии открытия музея, отметил важность проекта в сфере международного гуманитарного взаимодействия.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава государства подчеркнул, что сотрудники Дома русского зарубежья имени Солженицына собрали впечатляющую коллекцию.

Экспозиция Музея русского зарубежья, который открылся в Москве
8 из 10

Глава государства подчеркнул, что сотрудники Дома русского зарубежья имени Солженицына собрали впечатляющую коллекцию.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Президент выразил уверенность, что экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей.

Научные книги представлены в экспозиции Музея русского зарубежья, который открылся в Москве
9 из 10

Президент выразил уверенность, что экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В свою очередь глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сказал на открытии музея, что, по самым скромным подсчетам, уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек.

Экспозиция Музея русского зарубежья, который открылся в Москве
10 из 10

В свою очередь глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сказал на открытии музея, что, по самым скромным подсчетам, уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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