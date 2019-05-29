Открытие Музея русского зарубежья в Москве

Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции.
Постоянная экспозиция Дома русского зарубежья имени Солженицына "Русское зарубежье. Пути и судьбы" посвящена истории русской эмиграции.
Она размещена на двух этажах нового четырехэтажного здания.
Она размещена на двух этажах нового четырехэтажного здания.
Экспонаты, расположенные на первом этаже, относятся к теме "В послании: русская эмиграция — миру", на втором — "В изгнании: первая волна русской эмиграции".
Экспонаты, расположенные на первом этаже, относятся к теме "В послании: русская эмиграция — миру", на втором — "В изгнании: первая волна русской эмиграции".
Музей интерактивный. Помимо реликвий и документов, узнать о разных этапах становления русской эмиграции помогут инсталляции, видео- и аудиопрограммы.
Музей интерактивный. Помимо реликвий и документов, узнать о разных этапах становления русской эмиграции помогут инсталляции, видео- и аудиопрограммы.
Всего здесь более 1200 подлинных экспонатов. Их передали музею эмигранты "первой волны" или их потомки.
Всего здесь более 1200 подлинных экспонатов. Их передали музею эмигранты "первой волны" или их потомки.
Отдельная витрина посвящена работе Александра Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.
Отдельная витрина посвящена работе Александра Солженицына по сохранению наследия русской эмиграции.
Президент Владимир Путин, приветствуя участников и гостей церемонии открытия музея, отметил важность проекта в сфере международного гуманитарного взаимодействия.
Президент Владимир Путин, приветствуя участников и гостей церемонии открытия музея, отметил важность проекта в сфере международного гуманитарного взаимодействия.
Глава государства подчеркнул, что сотрудники Дома русского зарубежья имени Солженицына собрали впечатляющую коллекцию.
Глава государства подчеркнул, что сотрудники Дома русского зарубежья имени Солженицына собрали впечатляющую коллекцию.
Президент выразил уверенность, что экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей.
Президент выразил уверенность, что экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей.
В свою очередь глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сказал на открытии музея, что, по самым скромным подсчетам, уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек.
В свою очередь глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сказал на открытии музея, что, по самым скромным подсчетам, уже в этом году сюда придут около ста тысяч человек.