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РИА Новости

ВПС – не приговор: эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца

Вчера, 10:24
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© Алина КурамшинаВПС – не приговор: Эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца
ВПС – не приговор: Эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца
© Алина Курамшина
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. По мнению специалистов, на данный момент в России может быть прооперирован врожденный порок сердца (ВПС) любой сложности. Такие операции позволяют выполнять высокая квалификация кардиохирургов и хорошее оснащение отделений детской кардиохирургии. При этом вопросы организации оказания кардиохирургической помощи детям с ВПС продолжают оставаться одной из актуальных проблем в современной медицине. В Общественной палате РФ представители профессионального сообщества обсудили, как улучшить качество кардиохирургической помощи в России.
Современные методы диагностики позволяют выявить врожденный порог сердца ребенка уже в утробе матери. На 22-й неделе беременности специалисты способны поставить диагноз со стопроцентной точностью. Помогает в этом современная техника. То, что еще несколько лет назад казалось медикам фантастикой, сейчас неотъемлемая часть их работы.
"То, что было совсем недавно невозможно, на сегодня стало возможно благодаря 3D- и 4D-технологиям, это позволяет нам спланировать соответствующим образом роды, провести паллиативную операцию там, где можно будет ее потом дополнить, чтобы она была более эффективной", – отметил в комментарии РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, профессор, академик РАН Лео Бокерия.

Это невероятно многообразное заболевание, несмотря на то, что оно умещается в одном маленьком сердечке", – сказал Бокерия.

По его словам, врожденные пороки сердца – одна из наиболее сложных проблем, которая существует в клинической медицине.
Но врожденный порок сердца вовсе не приговор. Специалисты утверждают, что нет такого врожденного порка сердца, который не был бы операбельным. Один из флагманов отечественной кардиохирургии Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева ежегодно выполняет почти 2700 операций. Причем специалисты успешно оперируют и так называемые сложные случаи, за которые не берутся зарубежные хирурги. Как отметил Бокерия, распространенное мнение, что для того, чтобы сделать успешную операцию на сердце, надо непременно ехать в США или Германию, не соответствует действительности.
"Я лично сам неоднократно делал повторные операции после возвращения и детей, и взрослых из-за границы, включая и Германию, и Соединенные Штаты Америки", – отметил Бокерия.

Главное – не останавливаться

В ходе круглого стола специалисты огласили статистку, согласно которой ежегодно в мире рождается 1,5 миллиона детей с пороком сердца, при этом 300 тысяч из них умирают. Как пояснил заведующий кардиологическим отделением №4 ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (город Пенза) Алексей Черногривов, такая высокая смертность происходит потому, что только один миллиард жителей планеты, включая Россию, имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи. А для проведения операций на сердце нужны не просто качественные специалисты, а настоящие виртуозы.

Восхождение на Гималаи менее опасно, чем операция на сердце ребенку. И полет человека в космос – это вообще прогулка по сравнению с некоторыми операциями на сердце у детей", – сказал Черногривов.

За прошедшее десятилетие кардиология, в том числе детская, сделала серьезный рывок. Об этом свидетельствуют и улучшение качества лечения, и специализированные центры, оснащенные по последнему слову техники. Однако, как отметил д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии им. В.И.Бураковского ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева" (НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева) Константин Шаталов, не стоит думать, что кардиология достигла совершенства, и переставать заниматься ее модернизацией. Проблемы еще существуют.
"Появляется как бы новый флаг, это сейчас онкология. То есть нынешнее десятилетие будет идти под эгидой онкологии, как бы проблема кардиологии – она решена. Как мне кажется, задача нашего сообщества как раз – немножко возмутиться и сказать нет, еще не все решено, существуют проблемы и довольно серьезные. И одна из этих проблем – это все-таки дефицит оказания медицинской помощи", – отметил Шаталов.

Реабилитация – залог успешного лечения

Одной из таких проблем является реабилитация после операции на детском сердце. Мало просто удачно прооперировать, большое влияние на дальнейшее качество жизни оказывает именно грамотно проведенная реабилитация. В своем выступлении главный врач реабилитационного центра для детей с пороками сердца НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Анна Заварина рассказала о статистике, согласно которой 26% родителей имеют сложность с доступностью кардиологической помощи в постоперационный период. Также 23% отметили недостаток информации и опыта в уходе за ребенком после операции. Кроме того, по оценке родителей, 55% детей имели проблемы психологического характера после операции в стационарах. При этом только 5% получали психологическую поддержку со стороны специалистов.
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По ее словам, опросы родителей показали, что 55% детей и 35% взрослых имели проблемы психологического характера после выписки. Через год после операции 56% родителей продолжали ограничивать своих детей в физических нагрузках, хотя в большинстве случаев такие дети должны были развиваться так же, как и их сверстники.
"Конечно, это негативно сказывалось на развитии этих детей. Они начинали отставать в физическом плане, испытывали комплексы по этому поводу. Кроме того, малоподвижный образ жизни этих детей влиял на здоровье. 30% родителей не выполняли рекомендации врача после выписки", – рассказала Заварина.
К мысли о том, что залог успешного выздоровления – не только удачная операция, но и дальнейшее психологическое сопровождение ребенка, стали приходить все больше родителей. Психологи констатируют: их больше не боятся.
"Когда мы начинали, психолог воспринимался как что-то непонятное, страшное. И многие думали, зачем вообще он нужен", – отметила медицинский психолог реабилитационного центра для детей Института кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева Мария Киселева.
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Лео БокерияОбщественная палата РФОбщество
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