Пресс-конференция, посвященная международному ралли "Шелковый путь"

Участники:
- врио Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской Федерации Очирма ОЧИРБАТ;
- директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации Борис ГРИШИН;
- второй секретарь Департамента культуры Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЛЮ Яньбинь;
- руководитель Международного ралли "Шелковый путь" Владимир ЧАГИН;
- директор "Российской автомобильной федерации" Сергей ИВАНОВ;
- заместитель президента Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики ХЕ Цзяньдун;
- заместитель руководителя проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Фредерик ЛЕКИЕН;
- член правления Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики ДЖИМ Е;
- победитель ралли "Дакар" в зачете мото и авто, участник международного ралли "Шелковый путь" Нани РОМА;
- пилот команды "КАМАЗ-мастер" Антон ШИБАЛОВ;
- пилот команды Team Toyota Russia Анастасия НИФОНТОВА;
- пилот команды Petronas De Rooy Iveco Жерар ДЕ РОЙ;
- пилот команды Mammoet Rallysport Мартин Ван Ден БРИНК;
- пилот Андрей РУДСКОЙ.
Международное ралли "Шелковый путь" – одно из крупнейших соревнований по ралли-рейдам и одна из самых протяженных и сложных гонок в мире. В рамках мероприятия будет представлен маршрут юбилейного 10-го ралли, который проложен по территориям России, Монголии и Китая.
Sputnik выступает международным информационным партнером, а Спорт РИА Новости – информационным партнером ралли "Шелковый путь".
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- врио Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской Федерации Очирма ОЧИРБАТ;
- директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации Борис ГРИШИН;
- второй секретарь Департамента культуры Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЛЮ Яньбинь;
- руководитель Международного ралли "Шелковый путь" Владимир ЧАГИН;
- директор "Российской автомобильной федерации" Сергей ИВАНОВ;
- заместитель президента Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики ХЕ Цзяньдун;
- заместитель руководителя проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Фредерик ЛЕКИЕН;
- член правления Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики ДЖИМ Е;
- победитель ралли "Дакар" в зачете мото и авто, участник международного ралли "Шелковый путь" Нани РОМА;
- пилот команды "КАМАЗ-мастер" Антон ШИБАЛОВ;
- пилот команды Team Toyota Russia Анастасия НИФОНТОВА;
- пилот команды Petronas De Rooy Iveco Жерар ДЕ РОЙ;
- пилот команды Mammoet Rallysport Мартин Ван Ден БРИНК;
- пилот Андрей РУДСКОЙ.
Международное ралли "Шелковый путь" – одно из крупнейших соревнований по ралли-рейдам и одна из самых протяженных и сложных гонок в мире. В рамках мероприятия будет представлен маршрут юбилейного 10-го ралли, который проложен по территориям России, Монголии и Китая.
Sputnik выступает международным информационным партнером, а Спорт РИА Новости – информационным партнером ралли "Шелковый путь".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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