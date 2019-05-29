Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T09:55Z
https://ria.ru/20190529/1555050295.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная международному ралли "Шелковый путь"

Вчера, 09:52
64
30 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная международному ралли "Шелковый путь – 2019".
Участники:
- врио Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской Федерации Очирма ОЧИРБАТ;
- директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации Борис ГРИШИН;
- второй секретарь Департамента культуры Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЛЮ Яньбинь;
- руководитель Международного ралли "Шелковый путь" Владимир ЧАГИН;
- директор "Российской автомобильной федерации" Сергей ИВАНОВ;
- заместитель президента Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики ХЕ Цзяньдун;
- заместитель руководителя проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Фредерик ЛЕКИЕН;
- член правления Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики ДЖИМ Е;
- победитель ралли "Дакар" в зачете мото и авто, участник международного ралли "Шелковый путь" Нани РОМА;
- пилот команды "КАМАЗ-мастер" Антон ШИБАЛОВ;
- пилот команды Team Toyota Russia Анастасия НИФОНТОВА;
- пилот команды Petronas De Rooy Iveco Жерар ДЕ РОЙ;
- пилот команды Mammoet Rallysport Мартин Ван Ден БРИНК;
- пилот Андрей РУДСКОЙ.

Международное ралли "Шелковый путь" – одно из крупнейших соревнований по ралли-рейдам и одна из самых протяженных и сложных гонок в мире. В рамках мероприятия будет представлен маршрут юбилейного 10-го ралли, который проложен по территориям России, Монголии и Китая.
Sputnik выступает международным информационным партнером, а Спорт РИА Новости – информационным партнером ралли "Шелковый путь".

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Анонсы
Рекомендуем
Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине
РИА
Новости
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
Губернатор наградил приморца, спасшего детей из горящей квартиры
30 мая: у католиков Вознесение Господне
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Петербурге три человека пострадали при столкновении пяти автомобилей
Участники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
В ООН призвали Испанию освободить трех каталонских политиков
Во Львовской области двое горняков погибли в результате обвала на шахте
Военные учения на полигоне Клерк в Приморском крае
Какими разработками усилят ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Лето в Москве
МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в Москве в среду
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Кадр из видео группы Rammstein на песню Ausländer (Иностранец)
Лидер Rammstein спел на русском
Мужчина поджег себя у Белого дома
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Лента новостейМолния