Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине

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30 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Досрочные парламентские выборы на Украине: сформирует ли Зеленский однопартийное большинство?". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".