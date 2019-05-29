Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T09:54Z
https://ria.ru/20190529/1555050271.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине

Вчера, 09:52
13
30 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Досрочные парламентские выборы на Украине: сформирует ли Зеленский однопартийное большинство?". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;
- журналист, автор интернет-издания "Украина.ру" Владислав МАЛЬЦЕВ;
- историк, координатор "Группы информации по преступлениям против личности" (IGCP) Максим ВИЛКОВ;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- историк Александр ВАСИЛЬЕВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Владимир Зеленский все же распустил Верховную Раду. 23 мая стартовала избирательная кампания, выборы назначены на 21 июля (очередные должны были состояться 27 октября). Социология позволяет прогнозировать получение партией "Слуга народа" более 50% мест в пропорциональной части, что открывает путь к однопартийному большинству. Какие задачи решает Зеленский при помощи досрочных выборов? Какими будут ключевые темы кампании? Что может предложить избирателям оппозиция? В ходе пресс-конференции также будет проведена презентация доклада постоянного автора "Украины.ру" Владислава Мальцева "Международные контакты полка "Азов".

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Анонсы
Рекомендуем
Круглый стол об обеспечении жильем детей-сирот
РИА
Новости
Пресс-конференция зампреда ГД Ирины Яровой ко Дню защиты детей
Сергей Степашин
Степашин: риторика Киева не дает надежды на улучшение положения верующих
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Пресс-конференция, посвященная международному ралли "Шелковый путь"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко общаются с журналистами после встречи в образовательном центре Сириус в Сочи
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
30 мая: у католиков Вознесение Господне
Киево-Печерская Лавра в Киеве
Сербский епископ призвал Украину ответить на запрос ООН о гонениях на УПЦ
Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Муфтий призвал новые власти Украины принять меры по защите верующих УПЦ
В РПЦ призвали Киев расследовать случаи насилия против верующих
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Брод призвал создать организацию, которая защитит верующих на Украине
Во Львовской области двое горняков погибли в результате обвала на шахте
В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
В ЕАЭС договорились о механизме прослеживаемости ввозимых в союз товаров
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Партия Саакашвили примет участие во внеочередных выборах в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Лента новостейМолния