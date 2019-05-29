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РИА Новости

МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в Москве в среду

Вчера, 09:51
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛето в Москве
Лето в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Лето в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная жара с температурой до 31 градуса ожидается в Москве в среду, спасатели рекомендуют пить больше воды и избегать перегрева, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…31°С", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
На сайте подмосковного главка МЧС опубликовано предупреждение о высокой пожароопасности на территории региона. Уровень пожароопасности достиг четвертого класса из пяти.
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