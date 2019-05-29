МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в Москве в среду

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная жара с температурой до 31 градуса ожидается в Москве в среду, спасатели рекомендуют пить больше воды и избегать перегрева, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…31°С", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.