Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T09:51Z
https://ria.ru/20190529/1555050208.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/18/1555051833_0:100:1743:1080_1036x0_80_0_0_ab841c09f680f9d74212d6384be52c95.jpg
РИА Новости

Бельгия передала России боевика, с 2014 года воевавшего в Сирии за ИГ*

Вчера, 09:51
1303
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкРоссийский гражданин Иммампаши Ахмадов, находящийся в международном розыске в связи с участием в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство"*, задержан в Бельгии и экстрадирован в Россию
Российский гражданин Иммампаши Ахмадов, находящийся в международном розыске в связи с участием в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации Исламское государство*, задержан в Бельгии и экстрадирован в Россию
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Российский гражданин Иммампаши Ахмадов, находящийся в международном розыске в связи с участием в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство"*, задержан в Бельгии и экстрадирован в Россию
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевика, воевавшего с 2014 года в Сирии за "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ), экстрадировали из Бельгии в Россию, сообщает в среду ФСБ РФ.
"ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола, ФСИН организована экстрадиция из Королевства Бельгия находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича", - говорится в релизе.
Дильноз Курбанова
5 мая, 08:00
"Плакала и просила Аллаха вразумить мужа". Хроника побега из ИГ*
Будучи сторонником радикального ислама, Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в состав ИГ и участвовал в боевых действиях. Впоследствии он уехал из Сирии в Европу.
В июне прошлого года Ахмадова задержали в Брюсселе и поместили под арест. Получив от российских силовиков бумаги, проясняющие обстоятельства возбужденного уголовного дела, власти Бельгии согласились выдать его России.
Таким образом, Ахмадова экстрадировали во вторник авиарейсом "Брюссель-Москва". Фигурант изолирован в условиях СИЗО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
2500011
Война в СирииИсламское государствоФСБ РФБельгияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии
РИА
Новости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков, заявил Песков
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Военные США в Сирии
Россия призвала ООН занять твердую позицию для вывода войск США из Сирии
Боец ИГ* с детьми, держащими оружие, в Ираке
Ирак передал Турции 188 детей боевиков ИГ*
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Ада Маршания
Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине заявили, что Россия и Китай могут противостоять внешним вызовам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Лента новостейМолния