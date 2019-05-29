Бельгия передала России боевика, с 2014 года воевавшего в Сирии за ИГ*

Российский гражданин Иммампаши Ахмадов, находящийся в международном розыске в связи с участием в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство"*, задержан в Бельгии и экстрадирован в Россию

Российский гражданин Иммампаши Ахмадов, находящийся в международном розыске в связи с участием в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство"*, задержан в Бельгии и экстрадирован в Россию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевика, воевавшего с 2014 года в Сирии за "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ), экстрадировали из Бельгии в Россию, сообщает в среду ФСБ РФ.

"ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола, ФСИН организована экстрадиция из Королевства Бельгия находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича", - говорится в релизе.

Будучи сторонником радикального ислама, Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в состав ИГ и участвовал в боевых действиях. Впоследствии он уехал из Сирии в Европу.

В июне прошлого года Ахмадова задержали в Брюсселе и поместили под арест. Получив от российских силовиков бумаги, проясняющие обстоятельства возбужденного уголовного дела, власти Бельгии согласились выдать его России.

Таким образом, Ахмадова экстрадировали во вторник авиарейсом "Брюссель-Москва". Фигурант изолирован в условиях СИЗО.