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РИА Новости

США проводят консультации с союзниками в Персидском заливе по поводу Ирана

Вчера, 09:36
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. США проводят консультации с союзниками в Персидском заливе, какие следующие шаги нужно предпринять в отношении Ирана, заявил в среду журналистам советник США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы консультируемся с нашими союзниками в регионе, какой шаг предпринять следующим, поэтому я здесь. Мы ведем переговоры, каким может быть ответ на действия Ирана и группировок под его влиянием в Персидском заливе, пытаемся быть честными и ответственными в своем ответе на действия Ирана. Наша цель - дать понять Ирану, что подобные действия могут привести к очень сильному ответу со стороны США", - сказал Болтон, который прибыл с визитом в ОАЭ на фоне обострения отношений с Ираном. Его слова приводит телеканал "Аль-Арабия".
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Взять его на мушку! США грозят Ирану Ираком. И даже большеПосле того, как утечку про "120 тысяч военных США" для Ирана опровергли, стало ясно, на чью мельницу она была. А если бы ее не было, Трампу следовало бы ее придумать, чтобы опровергнуть ее именно так.
По его словам, почти подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры, в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. Болтон также заявил, что одновременно с диверсией против судов и подрывом нефтепровода в Саудовской Аравии было предпринято еще одно нападение, которое не удалось.
Болтон прибыл в ОАЭ, которые считаются главным противником Ирана в регионе, в преддверии созыва саммитов арабских стран и государств Персидского залива в Мекке в Саудовской Аравии, где король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд собирается предложить для обсуждения развитие событий в регионе вокруг Ирана и нападения на саудовские объекты.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Джон БолтонСаудовская АравияИранСШАВ мире
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