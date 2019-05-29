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РИА Новости

Состояние девочки, раненной при ЧП в саратовской школе, стабилизировалось

Вчера, 09:35
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние девочки, которую подросток ударил топором в школе города Вольска Саратовской области, стабилизировалось, но по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Ранее в минздраве области сообщали, что 12-летняя девочка после нападения в школе на скорой была госпитализирована в реанимацию Вольской районной больницы с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести. По данным пресс-службы губернатора, к вечеру девочку на самолете санавиации доставили в Саратов, где госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.
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"На сегодняшнее утро с учетом характера травмы состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме под тщательным контролем врачей", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в больнице имеется вся необходимая лечебная и диагностическая база, а также высококлассные специалисты. "Вчера вечером был проведен консилиум врачей, определена тактика лечения, которой будут придерживаться медики в дальнейшем с сохранением динамического наблюдения пациента", - добавила Шварцкопф.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что девочке нанесена не только физическая, но очень сильная психологическая травма. По ее словам, родители находятся рядом с ребенком в больнице, а после медицинского лечения ей потребуется помощь психологов.
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Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого доставили в следственный отдел.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток с 2017 года состоял на учете у психиатра и учился плохо.
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