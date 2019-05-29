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РИА Новости

В Подмосковье банда "авторитета" трижды похитила бизнесмена

Вчера, 09:32
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© ГУ МВД России по Московской областиЗадержание подозреваемых в похищении людей и вымогательстве на территории Московской области
Задержание подозреваемых в похищении людей и вымогательстве на территории Московской области
© ГУ МВД России по Московской области
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД и СК в Подмосковье задержали членов банды по подозрению в похищении человека и вымогательстве, сообщила журналистам начальник пресс-службы региональной полиции Татьяна Петрова.
Они отметила, что участники преступной группы находились под влиянием криминального авторитета Циркача.
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По оперативным данным, в июле прошлого года преступники потребовали от жителя Ногинска переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей. На раздумья они дали сутки, в случае отказа угрожая убить его сына-бизнесмена.
На следующий день участники группы избили его сына и, угрожая оружием, потребовали документы на собственность. После этого вымогатели привезли молодого человека в его квартиру, забрали машину, бытовую технику и деньги на общую сумму более миллиона рублей.
Спустя два дня подозреваемые вновь похитили молодого человека и увезли его в Электросталь. Там его опять избили и, угрожая автоматом, потребовали денег, а также заставили написать долговую расписку на 880 тысяч рублей.
Через четыре дня злоумышленники похитили бизнесмена еще раз, удерживали его две недели, били и требовали передать им деньги.
В ГСУ СК по Подмосковью уточнили, что злоумышленники за несколько недель все же получили от потерпевшего 1,7 миллиона рублей.
"Задержаны пять участников группы в возрасте от 24 до 38 лет. Кроме того установлен лидер уголовно-преступной среды — ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу Шико, в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей", — сообщила Петрова.
В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемых.
В ходе обысков изъяты травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.
Уголовное дело завели по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".
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МоскваМосковская областьТатьяна ПетроваНогинскПроисшествия
Популярные комментарии
Мигранты целый год избивали угрожали человеку и его сыну,вывозили за город и только сейчас задержали.Интересно если бы путина похитили избили и угрожали сколько бы минут потребовалось чтобы найти виновников? Двойные стандарты, как отличительная черта путинизма. Напомню что путен планирует за 5 лет привлечь ещё 5 млн мигрантов и дать им гражданство, поверх того что каждый год въезжает по 300тыс,а это целый крупный город. Ну ведь нужно же царю хвастаться что он демографию победил.
29 мая, 09:42
МгМой господин осмелюсь доложить что,
1100008
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