В Подмосковье банда "авторитета" трижды похитила бизнесмена

Задержание подозреваемых в похищении людей и вымогательстве на территории Московской области

© ГУ МВД России по Московской области Задержание подозреваемых в похищении людей и вымогательстве на территории Московской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД и СК в Подмосковье задержали членов банды по подозрению в похищении человека и вымогательстве, сообщила журналистам начальник пресс-службы региональной полиции Татьяна Петрова.

Они отметила, что участники преступной группы находились под влиянием криминального авторитета Циркача.

По оперативным данным, в июле прошлого года преступники потребовали от жителя Ногинска переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей. На раздумья они дали сутки, в случае отказа угрожая убить его сына-бизнесмена.

На следующий день участники группы избили его сына и, угрожая оружием, потребовали документы на собственность. После этого вымогатели привезли молодого человека в его квартиру, забрали машину, бытовую технику и деньги на общую сумму более миллиона рублей.

Спустя два дня подозреваемые вновь похитили молодого человека и увезли его в Электросталь. Там его опять избили и, угрожая автоматом, потребовали денег, а также заставили написать долговую расписку на 880 тысяч рублей.

Через четыре дня злоумышленники похитили бизнесмена еще раз, удерживали его две недели, били и требовали передать им деньги.

В ГСУ СК по Подмосковью уточнили, что злоумышленники за несколько недель все же получили от потерпевшего 1,7 миллиона рублей.

"Задержаны пять участников группы в возрасте от 24 до 38 лет. Кроме того установлен лидер уголовно-преступной среды — ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу Шико, в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей", — сообщила Петрова.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемых.

В ходе обысков изъяты травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.