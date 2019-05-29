В Воронеже семь гаражей оказались разрушены после хлопка газового баллона

Обрушение в гаражном кооперативе в Левобережном районе Воронежа. 29 мая 2019

Обрушение в гаражном кооперативе в Левобережном районе Воронежа. 29 мая 2019

© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области Обрушение в гаражном кооперативе в Левобережном районе Воронежа. 29 мая 2019

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Полиция Воронежа проводит проверку из-за хлопка газа в гаражном кооперативе, из-за которого разрушены семь гаражей, сообщило УМВД по региону.

Сообщение о хлопке на территории ГСК в Левобережном районе города поступило в дежурную часть в 03.10 мск.

"По предварительным данным, произошёл хлопок газового баллона без последующего горения, в результате чего произошло обрушение конструкций семи гаражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. В разрушенных гаражах автомобилей не было.