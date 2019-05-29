В Воронеже семь гаражей оказались разрушены после хлопка газового баллона

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Полиция Воронежа проводит проверку из-за хлопка газа в гаражном кооперативе, из-за которого разрушены семь гаражей, сообщило УМВД по региону.
Сообщение о хлопке на территории ГСК в Левобережном районе города поступило в дежурную часть в 03.10 мск.
"По предварительным данным, произошёл хлопок газового баллона без последующего горения, в результате чего произошло обрушение конструкций семи гаражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. В разрушенных гаражах автомобилей не было.
Проводится проверка, отметили в УМВД.