Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T09:29Z
https://ria.ru/20190529/1555049595.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе

Вчера, 09:29
45403
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что для избавления от жировых отложений в районе живота эффективны интервальные тренировки. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Специалисты напомнили, что с возрастом происходит сокращение мышечной массы, часто накапливаются жировые отложения в области живота и верхней части туловища. Так называемое абдоминальное ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Снимок мозга
11 января, 10:02
Ученые нашли необычную связь между ожирением и "усыханием" мозга
В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели привычный для них образ жизни.
Вначале занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками в соотношении 40/20.
Пирог с персиками
24 мая, 08:19
Эксперты рассказали, как есть все, что хочется, и не полнеть
У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Кроме того, добровольцы прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.
Эксперты отметили, что интервальные тренировки продемонстрировали наибольшую эффективность среди мужчин.
17926135548
СШАРИА Наука
Популярные комментарии
Ого, тренировки, оказывается, полезны и помогают сбросить жировую массу и нарастить мышечную массу?? Ого, оказывается, что наибольшая эффективность от тренировок наблюдается у мужчин? Большое спасибо за исследование, прямо, будто, глаза открыли мне. А я думал, что сидеть дома - это полезнее всего. А оказывается нет..надеюсь учёным зарплату прибавят за такие исследования великолепные
29 мая, 11:04
Константин Е
52611004
Чушь, нельзя убрать жир в одном месте, он прибавляется и убирается из всего организма.Тело как батарейка, жир это энергия, хочешь изавиться от энергии? Есть 2 логичных вывода.1) Перестань употреблять больше энергии чем тратишь повседневно(исключи сладкое,жирное,газировки,белый хлеб,картошку) 2) Можешь тратить ещё больше энергии, т.е. физические упражнения.
29 мая, 09:48
МгМой господин осмелюсь доложить что,
1902003
Рекомендуем
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Руки матери и ребенка
"Наука не может объяснить". Тайна, неподвластная технологиям
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
Почему США проиграли ядерную гонку России и Китаю
В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Лента новостейМолния