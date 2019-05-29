Рейс Челябинск-Анталья задерживается почти на 13 часов из-за неисправности

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings из Челябинска в Анталью (Турция) задерживается почти на 13 часов из-за неисправности самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.

Согласно данным онлайн табло, рейс из Челябинска в Анталью должен был вылететь в 02.20 (00.20 мск). Тап воздушного судна – аэробус А321.

"Причина - неисправность воздушного судна. Ждем прилета техников Red Wings. Они проведут осмотр, установят причину, примут решение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ориентировочное время вылета – 15.00 (13.00 мск).