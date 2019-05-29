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РИА Новости

Рейс Челябинск-Анталья задерживается почти на 13 часов из-за неисправности

Вчера, 09:28
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings из Челябинска в Анталью (Турция) задерживается почти на 13 часов из-за неисправности самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
Согласно данным онлайн табло, рейс из Челябинска в Анталью должен был вылететь в 02.20 (00.20 мск). Тап воздушного судна – аэробус А321.
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"Причина - неисправность воздушного судна. Ждем прилета техников Red Wings. Они проведут осмотр, установят причину, примут решение", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ориентировочное время вылета – 15.00 (13.00 мск).
В настоящее время часть пассажиров уехала домой, кто-то остался в гостинице, добавил он.
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ЧелябинскАнталияТурцияПроисшествия
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