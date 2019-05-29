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РИА Новости

Азербайджан возобновит прокачку нефти в Новороссийск с 1 июля

Вчера, 09:25
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БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Азербайджан возобновит прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1 июля, сообщил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.
"Прокачка нефти возобновляется с 1 июля", - сказал он журналистам.
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Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск была временно приостановлена в середине марта, велись плановые проверочные работы. Представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов уточнял, что "проводится проверка на участках нефтепровода и выявляются износ и изъяны, затем проводится ремонт".
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в марте сообщал РИА Новости, что после прекращения прокачки со стороны Баку в направлении Новороссийска компания SOCAR официально проинформировала дочернее общество компании "Черномортранснефть", что транспортировка нефти Азербайджана будет производиться по нефтепроводной системе "Баку-Тбилиси-Джейхан". По его словам, маршрут транспортировки был изменен на период вынужденной остановки, связанной с устранением выявленных дефектов.
Нефтепровод Баку-Новороссийск имеет протяженность 1,33 тысячи километров. SOCAR является оператором азербайджанской части, протяженность которой составляет 231 километр.
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SOCARИгорь ДеминТранснефтьАзербайджанЭкономика
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