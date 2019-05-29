Польша рассчитывает ускорить сроки закупки американских истребителей F-35

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Польша рассчитывает ускорить сроки поставки американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польша рассчитывает ускорить сроки поставки американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио

"Я предварительно беседовал на эту тему как со своим коллегой министром обороны Патриком Шанаханом, так и с производителем, то есть Lockheed Martin", - сказал Блащак.

"Это несколько лет. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы это время было как можно меньше", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о сроках закупки самолетов.

Он уточнил, что самолеты будут закуплены на основании соглашения с правительством США, "то есть будет обозначена максимальная цена, а потом мы приступим к переговорам".