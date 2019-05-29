Польша рассчитывает ускорить сроки закупки американских истребителей F-35

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Польша рассчитывает ускорить сроки поставки американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Я предварительно беседовал на эту тему как со своим коллегой министром обороны Патриком Шанаханом, так и с производителем, то есть Lockheed Martin", - сказал Блащак.
"Это несколько лет. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы это время было как можно меньше", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о сроках закупки самолетов.
Он уточнил, что самолеты будут закуплены на основании соглашения с правительством США, "то есть будет обозначена максимальная цена, а потом мы приступим к переговорам".
В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.