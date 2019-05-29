Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T09:24Z
https://ria.ru/20190529/1555049418.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/24/1552542479_343:564:2982:2048_1036x0_80_0_0_9c7ba608059f2b0645b02c7c3c04aac0.jpg
РИА Новости

Польша рассчитывает ускорить сроки закупки американских истребителей F-35

Вчера, 09:24
664
© AFP 2019 / Getty Images / Jeff J MitchellВоенный самолет F-35
Военный самолет F-35
© AFP 2019 / Getty Images / Jeff J Mitchell
Военный самолет F-35 . Архивное фото
ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Польша рассчитывает ускорить сроки поставки американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Я предварительно беседовал на эту тему как со своим коллегой министром обороны Патриком Шанаханом, так и с производителем, то есть Lockheed Martin", - сказал Блащак.
"Это несколько лет. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы это время было как можно меньше", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о сроках закупки самолетов.
Пара истребителей F-35A Lightning II
Вчера, 07:40
США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
Он уточнил, что самолеты будут закуплены на основании соглашения с правительством США, "то есть будет обозначена максимальная цена, а потом мы приступим к переговорам".
В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.
140014
ПольшаСШАВ мире
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
Лента новостейМолния