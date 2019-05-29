В Huawei назвали число американских компаний, пострадавших от действий США

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Внесение компании Huawei в черный список министерства торговли США уже нанесло прямой ущерб более чем 1,2 тысячи американских предприятий, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.

"Две недели назад правительство США внезапно объявило о включении Huawei в (черный) список, что нанесло значительный урон клиентам компании, использующим ее продукцию и услуги в 170 странах. Кроме того, включение Huawei в обозначенный список принесло прямые убытки более 1,2 тысячи американским компаниям, которые имеют деловые связи с Huawei, а также оказало влияние на десятки тысяч рабочих мест в США", - сказал Сун Люпин.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.