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РИА Новости

В Huawei назвали число американских компаний, пострадавших от действий США

Вчера, 09:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип компании Huawei. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Внесение компании Huawei в черный список министерства торговли США уже нанесло прямой ущерб более чем 1,2 тысячи американских предприятий, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.
"Две недели назад правительство США внезапно объявило о включении Huawei в (черный) список, что нанесло значительный урон клиентам компании, использующим ее продукцию и услуги в 170 странах. Кроме того, включение Huawei в обозначенный список принесло прямые убытки более 1,2 тысячи американским компаниям, которые имеют деловые связи с Huawei, а также оказало влияние на десятки тысяч рабочих мест в США", - сказал Сун Люпин.
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Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.
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