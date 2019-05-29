В Нур-Султане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета открывается в среду в столице Казахстана Нур-Султане.

Президент РФ Владимир Путин, который накануне прилетел в республику, приехал в Дворец независимости, где будет проходить саммит.

Во встрече также принимают участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран объединения отправились на заседание, которое пройдёт в узком и расширенном форматах.

Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.

Ранее сообщалось, что члены высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.