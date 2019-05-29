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РИА Новости

В Нур-Султане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Вчера, 09:01
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© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета открывается в среду в столице Казахстана Нур-Султане.
Президент РФ Владимир Путин, который накануне прилетел в республику, приехал в Дворец независимости, где будет проходить саммит.
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Во встрече также принимают участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Лидеры стран объединения отправились на заседание, которое пройдёт в узком и расширенном форматах.
Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.
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Вчера, 00:05
Высший Евразийский экономический совет
Ранее сообщалось, что члены высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.
К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств-участников ЕАЭС. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.
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