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РИА Новости

В Huawei заявили, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

Вчера, 08:49
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© REUTERS / Eric Gaillard / File PhotoСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© REUTERS / Eric Gaillard / File Photo
Стенд компании Huawei
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. США пытаются создать ложное чувство безопасности в киберпространстве и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.
"Обеспечение кибербезопасности всегда было руководящим принципом для Huawei, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить поставлять безопасную и передовую продукцию", - сказал Сун Люпин.
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Он подчеркнул, что "правительство США использует кибербезопасность в качестве предлога для получения общественной поддержки своих скрытых мотивов".
"Действия США не несут совершенно никакой пользы для кибербезопасности, они могут создать лишь своего рода ложное чувство безопасности и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере", - добавил Сун Люпин.
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Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.
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