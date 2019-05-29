В Huawei заявили, что действия США не несут пользы для кибербезопасности

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. США пытаются создать ложное чувство безопасности в киберпространстве и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.

"Обеспечение кибербезопасности всегда было руководящим принципом для Huawei, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить поставлять безопасную и передовую продукцию", - сказал Сун Люпин.

Он подчеркнул, что "правительство США использует кибербезопасность в качестве предлога для получения общественной поддержки своих скрытых мотивов".

"Действия США не несут совершенно никакой пользы для кибербезопасности, они могут создать лишь своего рода ложное чувство безопасности и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере", - добавил Сун Люпин.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.