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РИА Новости

Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" не смог обжаловать арест

Вчера, 08:45
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САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест экс-гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
28 мая, 13:53
В Чехию возобновили поставки российской нефти по "Дружбе"
"Постановление Самарского районного суда... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", - сказал судья Константин Нехаев.
По данным СК, фигурантами дела, помимо Ружечко, являются еще пять человек. Это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть". Все шестеро ранее были арестованы решением Самарского районного суда, Ружечко и Трушев – заочно, так как находятся в международном розыске.
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
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Белоруссия вернула России по "Дружбе" более 80 тысяч тонн "грязной" нефти
Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
24 мая, 19:14
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801000
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