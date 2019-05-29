Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" не смог обжаловать арест

САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест экс-гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние.

"Постановление Самарского районного суда... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", - сказал судья Константин Нехаев.

По данным СК, фигурантами дела, помимо Ружечко, являются еще пять человек. Это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть". Все шестеро ранее были арестованы решением Самарского районного суда, Ружечко и Трушев – заочно, так как находятся в международном розыске.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.