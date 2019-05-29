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РИА Новости
Война в Сирии

Обстановка в сирийских лагерях "Рукбан" и "Эль-Холь" остается критической

Вчера, 08:42
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обстановка в сирийских лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" на подконтрольных США территориях остается критической, говорится в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.
"Обстановка в сирийских лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" на подконтрольных США территориях остается критической", - говорится в заявлении.
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Из заявления следует, что незаконное военное присутствие США в "зоне безопасности" вокруг Эт-Танфа продолжает оставаться главным фактором нестабильности на юге Сирии и причиной бедственного положения жителей "Рукбана". Фактически сирийские граждане находятся в заложниках у подконтрольных США бандформирований. Добавляется, что из-за ужасных условий в лагере людям приходится балансировать на грани жизни и смерти.
Так, по данным врачей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, практически у каждого второго покинувшего лагерь диагностируются запущенные хронические заболевания: туберкулез, дистрофия, авитаминозы, кишечные и вирусные инфекции.
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Добавляется, что еще около 30 тысяч сирийцев продолжают находиться в нечеловеческих условиях из-за того, что им нечем заплатить подконтрольным США боевикам, чтобы покинуть лагерь. Однако уже более 85% возвратившихся из "Рукбана" сирийцев перебрались в избранные места проживания.
"Еще хуже ситуация складывается в лагере "Эль-Холь" на подконтрольной США территории в провинции Хасеке, обстановку в котором усугубил семикратный рост количества проживающих за последние четыре месяца, в результате чего лагерь оказался сильно переполнен. В ужасающих условиях антисанитарии и болезней в "Эль-Холе" оказались более 73 тысяч человек", - говорится в заявлении.
Добавляется, что больше всего вызывает озабоченность плохое функционирование полевого медицинского пункта, развернутого на территории лагеря, в котором не хватает квалифицированных врачей, оборудования и медикаментов.
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