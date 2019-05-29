В Huawei назвали действия США против компании опасным прецедентом

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления компании Huawei создало опасный прецедент, в будущем такие действия могут быть направлены против любой отрасти и любого предприятия, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.

"Крайне несправедливо, что такая сильная страна как США, прибегла к использованию все своей государственной мощи, а также пустила в ход дипломатические ресурсы по всему миру, чтобы подавить одно частное предприятие", - заявил Сун Люпин.

Он подчеркнул, что эти действия США "создали опасный прецедент".

"Сегодня это телекоммуникационная отрасль и Huawei, завтра (в такой ситуации - Прим. ред.) может оказаться любая отрасль, любое предприятие", - отметил он.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.