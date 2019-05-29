Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T08:39Z
https://ria.ru/20190529/1555048389.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155137/20/1551372038_0:0:2664:1500_1036x0_80_0_0_d0b8ed819038424156a1cf86d86f59c4.jpg
РИА Новости

В Huawei назвали действия США против компании опасным прецедентом

Вчера, 08:39
573
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкЛоготип Huawei на выставке
Логотип Huawei на выставке
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Логотип Huawei на выставке. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления компании Huawei создало опасный прецедент, в будущем такие действия могут быть направлены против любой отрасти и любого предприятия, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.
"Крайне несправедливо, что такая сильная страна как США, прибегла к использованию все своей государственной мощи, а также пустила в ход дипломатические ресурсы по всему миру, чтобы подавить одно частное предприятие", - заявил Сун Люпин.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
28 мая, 08:00
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
Он подчеркнул, что эти действия США "создали опасный прецедент".
"Сегодня это телекоммуникационная отрасль и Huawei, завтра (в такой ситуации - Прим. ред.) может оказаться любая отрасль, любое предприятие", - отметил он.
Не на того напал
21 мая, 15:05
Не на того напал
Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.
Смартфон Huawei и логотип Google Play
25 мая, 08:00
Трамп против Huawei: стоит ли волноваться владельцам гаджетов
1011010
Внесение Huawei в черный список СШАHuawei TechnologiesСШАЭкономика
Рекомендуем
Логотип компании Huawei
В Huawei назвали число американских компаний, пострадавших от действий США
РИА
Новости
Стенд компании Huawei
В Huawei заявили, что действия США не несут пользы для кибербезопасности
Павильон компании Huawei
Huawei: США не предоставили доказательств угрозы безопасности от компании
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список
Пара истребителей F-35A Lightning II
США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Разрушенное здание в Сирии
Москва и Дамаск призвали страны Запада отменить антисирийские санкции
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин подпишут в июне два политических заявления
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
В "Транснефти" назвали сроки очистки "Дружбы" от грязной нефти
Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" не смог обжаловать арест
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Малайзия будет по максимуму использовать технологии Huawei
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
Лента новостейМолния