Роскачество проверило мясной фарш

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на сайте организации.

Была отобрана продукция 17 популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша — от 200 до 430 рублей. Продукт собственного приготовления содержал 30% свинины и 70% говядины.

Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов, антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.

Как заявили эксперты, только одна торговая марка получила российский Знак качества.

Во всех образцах не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, а также превышения допустимого содержания фосфора. Однако в фарше двух производителей специалисты выявили листерии (бактерии, вызывающие пищевое заболевание), а у еще двух — заметное превышение допустимых норм по антибиотикам.

Проверку на свежесть прошла продукция только восьми брендов. По вкусовым качествам большинство образцов, кроме двух, были удовлетворительными. У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.