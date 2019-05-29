Роскачество проверило мясной фарш

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на сайте организации.
Была отобрана продукция 17 популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша — от 200 до 430 рублей. Продукт собственного приготовления содержал 30% свинины и 70% говядины.
Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов, антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.
Как заявили эксперты, только одна торговая марка получила российский Знак качества.
Во всех образцах не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, а также превышения допустимого содержания фосфора. Однако в фарше двух производителей специалисты выявили листерии (бактерии, вызывающие пищевое заболевание), а у еще двух — заметное превышение допустимых норм по антибиотикам.
Проверку на свежесть прошла продукция только восьми брендов. По вкусовым качествам большинство образцов, кроме двух, были удовлетворительными. У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Эксперты подчеркивают, что крайне важно поддерживать необходимые температурные условия при транспортировке, реализации, а также доставке фарша от магазина до дома. Поэтому у продукта, приготовленного самостоятельно, есть весомое преимущество: блюда из него, как правило, готовят сразу.
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