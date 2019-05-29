Покинувшие лагерь "Рукбан" беженцы получили помощь во временном центре

ХОМС (Сирия), 29 мая - РИА Новости. Беженцы из сирийского лагеря "Рукбан", пробывшие более трех лет в невыносимых для жизни условиях, получили медицинскую помощь и пропитание во временном центре провинции Хомс, сообщили журналистам беженцы, которым удалось покинуть лагерь.

"В "Рукбане" есть один медицинский пункт, но в него невозможно попасть - очередь огромная. Можно записаться на прием и прождать несколько месяцев - все решают боевики, кто попадёт к врачу, а кто нет, и если даже врач выписал лекарства, позволить себе его купить могут немногие. Если лекарство стоит 150 лир, то в "Рукбане" оно стоит полторы тысячи. Если говоришь - нужна медицинская помощь в другом городе, они все рано не разрешают выехать из лагеря, за четыре года ни я, ни моя жена, ни мои дети так ни разу и не смогли попасть к врачу", - рассказал беженец Муханна Хамид Аль-Али.

По его словам, многие люди умирали от болезней, их хоронили рядом с лагерем. При этом выпускали с территории лагеря только за деньги, за взрослого надо было заплатить 50 тысяч лир, за ребенка - 10, после этого боевики вывозили людей за 50 километров от лагеря.

"Я заплатил за свою семью 130 тысяч - это все, что у нас было. Нам сказали, что здесь, в центре, мы можем находиться сколько угодно, но мы надеемся вернуться домой. Мы сами родом из провинции Хомс. Правда, еще не знаю, что с нашим домом", - добавил он.

В лагере высокие цены на продукты, поэтому сложно было что-то купить - хлеб стоит 800 лир, а мешок муки - 20 тысяч лир, говорит Мурхаб Насур. В центре временного размещения на территории Хомса люди получают продукты бесплатно. "В "Рукбане" мы жили в аду, сейчас это совершенно другие условия - как в раю. У нас все есть: и вода, и еда, и лекарства, и крыша над головой, мои дети сыты, что мне еще нужно?" - поделился Насур.

Беженцы отмечают, что свободному перемещению препятствуют подконтрольные американской армии боевики. По словам Мухаммада Аль-Амина, за свою работу незаконные вооруженные формирования получают официальную зарплату от представителей США. "Когда люди начали выходить из лагеря, боевики получили команду никого не выпускать, за это им даже повысили зарплату. Американцы в лагерь никогда не приезжали, они сидят на своей базе, боевики сами к ним ездили - у них (боевиков - ред.) и автоматы, и машины американские", - добавил он.

Лагерь возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти королевства закрыли границу из соображений безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

О бедственном положении жителей в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", расположенных на подконтрольных США территориях, сообщалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Отмечалось, что в лагере сохраняется критическая ситуация. На сегодняшний день "Рукбан" покинули более 13 тысяч человек, еще порядка 30 тысяч сирийцев продолжают находиться в нечеловеческих и унизительных условиях. Они не могут заплатить подконтрольным США боевикам, чтобы покинуть лагерь.