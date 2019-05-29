Россия призвала ООН занять твердую позицию для вывода войск США из Сирии

"Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии", - говорится в документе.