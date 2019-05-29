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РИА Новости
Война в Сирии

Россия призвала ООН занять твердую позицию для вывода войск США из Сирии

Вчера, 08:26
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© AFP 2019Военные США в Сирии
Военные США в Сирии
© AFP 2019
Военные США в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия призывает международное сообщество, ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для скорейшего вывода американских войск из Сирии, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
"Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии", - говорится в документе.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
23 мая, 16:49
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Война в СирииСирияРоссияСШАВ мире
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