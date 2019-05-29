Москва и Дамаск призвали страны Запада отменить антисирийские санкции

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Сирия призывают США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции, которые не способствуют решению гуманитарных проблем в стране, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.