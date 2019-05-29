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РИА Новости
Война в Сирии

Москва и Дамаск призвали страны Запада отменить антисирийские санкции

Вчера, 08:22
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в Сирии
Разрушенное здание в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Сирия призывают США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции, которые не способствуют решению гуманитарных проблем в стране, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
"Призываем США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции. Подобные ограничительные меры не способствуют решению насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в Сирии", - говорится в документе.
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Отмечается, что санкции затрудняют приобретение лекарственных препаратов и сырья для них, медицинского оборудования, осложняют поставки ремонтно-строительной техники на нужды восстановления мирной жизни.
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