Москва и Дамаск призвали страны Запада отменить антисирийские санкции

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Сирия призывают США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции, которые не способствуют решению гуманитарных проблем в стране, сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
"Призываем США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции. Подобные ограничительные меры не способствуют решению насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в Сирии", - говорится в документе.
Отмечается, что санкции затрудняют приобретение лекарственных препаратов и сырья для них, медицинского оборудования, осложняют поставки ремонтно-строительной техники на нужды восстановления мирной жизни.