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РИА Новости

Охранника, убившего казака в Ханты-Мансийске, осудили на девять лет

Вчера, 08:12
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Житель Курганской области признан виновным в убийстве казака в Ханты-Мансийске, тело которого он расчленил и выкинул рядом со штабом местных представителей казачества, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Югры.
В середине декабря 2017 года в столице автономного округа произошло убийство казака, фрагменты тела которого были найдены в сугробе неподалеку от учреждения культуры, где находился штаб местного казачества. Следственное управление по Югре сообщало, что в день убийства в здании проходило мероприятие для членов казачьего сообщества, после чего несколько участников решили отметить это событие, и один из них не вернулся домой. Его поиски, к которым подключились полицейские, продолжались более недели.
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По версии следствия, к совершению преступления оказался причастен 42-летний мужчина, который работал охранником в одном из корпусов указанного здания. В следственном управлении ссылались на показания свидетелей, присутствовавших в тот день на собрании, согласно которым охранник накануне вступил в казачье движение и в день инцидента находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемого примерно через месяц после убийства задержали в Кургане.
"Вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), наказание - в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Окончательное решение со стороны государственного обвинителя будет принято после изучения текста приговора", - сказали в окружной прокуратуре.
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В региональном следственном управлении пояснили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Ведомство ранее отмечало, что следователи внесли представление директору охранного предприятия, в котором работал убийца. В нем, в частности, содержится требование организовать проверку трудовой деятельности всех подчиненных охранников, работающих на объектах в регионе, в том числе на предмет наличия у них судимости.
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