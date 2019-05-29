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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года

Вчера, 07:56
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье". Архивное фото
Парк Зарядье. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Парк "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА 29 мая - РИА Новости. Среда в Москве может стать самым теплым днем весны, столбики термометров прогреются до 31 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодняшний день, судя по всему, станет самым теплым днем с начала года, самым теплым днем весны - по нашим оценкам столбики термометров поднимутся до 29-31 градуса. Это почти на 8 градусов выше многолетних значений ", - сказала Волосюк.
Она добавила, что ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление - 749 миллиметров ртутного столба.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
010003
МоскваОбщество
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