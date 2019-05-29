СМИ: Таиланд планирует внести суп Том Ям в список мирового наследия ЮНЕСКО

В буквальном переводе с тайского языка "Том Ям" означает "вареный салат". Он состоит из бульона, овощей, и строго определенного набора кореньев, трав и специй. Том Ям может быть с курицей (Том Ям Кай), со смешанными морепродуктами (Том Ям Тхале), с рыбой (Том Ям Пла). Значительно реже Том Ям делают с мясом – говядиной или свининой. Есть два основных вида Том Яма: на бульоне с добавлением кокосового молока и на прозрачном бульоне. Первый считается в Таиланде менее здоровым, так как кокосовое молоко может способствовать ожирению. В Том Яме на прозрачном бульоне таких элементов нет.